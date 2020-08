Portugal preparava-se para receber o Mundial em agosto de 2021, mas a passagem dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 para o próximo ano obrigou a uma mudança de planos, que acaba por valorizar a competição que irá decorrer em Cascais.

“A bicicleta continua a afirmar-se em Portugal com cada vez mais vigor, e a realização deste evento constituirá uma ocasião histórica para promover a modalidade ao mais alto nível competitivo”, referiu o vice-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) e coordenador do Programa Nacional Ciclismo para Todos, Sandro Araújo.

Para este dirigente, esta também será “uma oportunidade para estimular a prática desportiva para pessoas com deficiência, celebrando o desporto na sua dimensão mais inclusiva”.

As corridas vão realizar-se no circuito do Estoril, movimentando largas centenas de participantes e de acompanhantes, numa edição especial dos Mundiais, uma vez que, em 2020, devido à pandemia de covid-19, a competição não se realizou.

Entre 09 e 13 de junho, os melhores paraciclistas do mundo terão uma oportunidade para competirem ao mais alto nível no Estoril, preparando-se para os Jogos Paralímpicos, marcados para decorrer entre 24 de agosto a 05 de setembro de 2021.