A última jornada da Bundesliga 2 tinha em aberto o segundo e terceiro lugares, mas todas as equipas perderam e mantiveram as posições com que partiam para a ronda, com Estugarda em segundo, Heidenheim em terceiro e Hamburgo em quarto.

O Arminia Bielefeld tinha garantido o título e a subida na 31.ª jornada, enquanto o Estugarda, que hoje perdeu em casa com o Darmstadt (3-1), manteve o segundo lugar, face à derrota do Heidenheim (3-0), com o campeão.

O Hamburgo, que na época de 2017/18 desceu pela primeira vez na história à segunda divisão, tinha, com um mau resultado do Heidenheim, uma oportunidade de ‘ouro’ para chegar ao terceiro lugar, mas foi derrotado em casa pelo Sandhausen (5-1).

Assim, o Estugarda regressa uma época após ter descido, e o Heidenheim tentará uma presença inédita na Bundesliga no ‘play-off’ em que defrontará o 17.º e antepenúltimo do escalão principal, o Werder Bremen.

Se o Heidenheim procura uma presença histórica, o Werder Bremen tenta evitar a repetição da sua única presença na divisão inferior, em 1980/1981.

No fundo da tabela, descem à Bundesliga 3 o Wehen e o Dínamo Dresden, e o Nuremberga disputará um ‘play-off’ para se manter.