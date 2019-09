Em Belgrado, em jogo do Grupo B de apuramento para o Europeu de 2020, o jogador do Valência faturou aos 58 minutos, colocando a formação das ‘quinas’ a vencer por 2-0, depois de William Carvalho ter inaugurado o marcado, aos 42.

O jogador formado no Benfica apontou o seu quinto tento pela formação das ‘quinas’, ao 18.º jogo, depois de, no 17.º, ter apontado o golo que permitiu a Portugal bater a Holanda por 1-0, no Dragão, e conquistar a Liga das Nações.

Foi o segundo golo mais importante da história de seleção portuguesa, depois do apontado por Éder, que, em 2016, selou a vitória de Portugal no Europeu, na final com a anfitriã França (1-0), já no prolongamento, aos 109 minutos.

Gonçalo Guedes, internacional ‘AA’ desde 14 de novembro de 2015, estreou-se a marcar por Portugal em 10 de novembro de 2017, em Viseu, frente à Arábia Saudita (3-0), para, em 07 de junho de 2018, ‘bisar’ frente à Argélia (3-0), no Estádio da Luz, em Lisboa, em dois jogos de preparação para o Mundial2018.

A seleção lusa procura em Belgrado o seu primeiro triunfo no Grupo B de apuramento para o Europeu de 2020, depois de empates caseiros com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), que ganhou hoje por 3-0 em Vilnius, seguida por Portugal (cinco em três), Luxemburgo (quatro, em quatro), Sérvia (quatro, em quatro) e Lituânia (um, em quatro).