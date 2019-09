No sábado, em Belgrado, Semedo sofreu um traumatismo no tornozelo direito, no duelo com a Sérvia (4-2), e ficou sob avaliação do departamento médico da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Apesar dos problemas físicos, o jogador do FC Barcelona continua a integrar o grupo de 25 jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos e viajou até Vilnius, onde Portugal vai atuar pela primeira vez na sua história.

A seleção nacional chegou à capital desta antiga república da União Soviética ao final da tarde, proveniente de Belgrado, onde treinou durante a manhã, num campo adjacente ao Estádio Rajko Mitic, ‘casa' do Estrela Vermelha.

Nessa sessão, além de Semedo, Fernando Santos poupou os restantes titulares da partida com a Sérvia e ainda João Félix e João Moutinho, que foram lançados na segunda parte. Estes jogadores efetuaram trabalho de recuperação.