O futebolista Mário Fernandes, nascido no Brasil, mas naturalizado russo, foi hoje transportado para o hospital depois de sofrer uma queda e embater com as costas no relvado, durante o jogo entre Rússia e Finlândia (1-0), do Euro2020.

O defesa, de 30 anos, saiu do campo de maca, aos 26 minutos, com proteção na cervical, tendo a federação russa confirmado já que tem uma lesão na coluna, sem fornecer mais detalhes. Neste que foi o primeiro jogo da segunda jornada do Grupo B, um golo de Aleksei Miranchuk, nos descontos da primeira parte, aos 45+2 minutos, valeu o triunfo aos russos, que tinham perdido por 3-0 com a Bélgica na primeira jornada. Os russos igualaram os três pontos dos belgas e dos finlandeses, que se tinham estreado em fases finais do Europeu com um triunfo por 1-0 sobre a Dinamarca, num jogo marcado pelo desfalecimento de Christian Eriksen. Na quinta-feira, a Bélgica defronta a Dinamarca, em encontro marcado para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa), em Copenhaga. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram