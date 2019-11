"Acho que é um sonho que qualquer jogador tem, mas o mais importante são estas duas finais que temos pela frente", afirmou Rúben Neves, na conferência de antevisão do duelo com os lituanos, no Estádio Algarve.

O jogador, de 22 anos, considerou que os campeões europeus "têm que fazer o seu melhor" para vencerem uma Lituânia que se vai "apresentar de uma forma defensiva e a tentar sair no contra-ataque".

"Jogámos lá e sabemos as dificuldades. Temos que saber o que fizemos menos bem lá e evoluir ainda mais o que fizemos bem para conseguir os três pontos", disse.

Com as ausências de jogadores como William Carvalho, João Mário e André Gomes, o médio do Wolverhampton foi algumas vezes confrontado com a possível titularidade nos próximos dois jogos, mas preferiu sempre ‘fugir' ao assunto.