A UEFA anunciou hoje ter aberto um procedimento disciplinar contra a federação inglesa de futebol, com base nos incidentes ocorridos na final do Euro2020, disputada no domingo em Londres entre a Inglaterra e a Itália.

A lista de acusações inclui a invasão do terreno de jogo por adeptos, o arremesso de objetos, distúrbios durante o hino nacional e utilização de artefactos pirotécnicos por adeptos. O caso vai agora ser analisado pela Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEBD). Separadamente, foi nomeado um Inspetor de Ética e Disciplina para conduzir uma investigação aos eventos que envolveram adeptos, ocorridos dentro e à volta do estádio de Wembley, palco da final em que a Itália derrotou a Inglaterra, no desempate por grandes penalidades. A UEFA acrescenta que dará mais informações à medida que o processo for avançando.