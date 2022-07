A derrota desta quarta-feira, diante das campeãs europeias, complica as possibilidades de Portugal chegar aos quartos-de-final deste Campeonato da Europa feminino, mas não as vaticina. Com um ponto conquistado na primeira jornada, diante da Suíça, as pupilas de Francisco Neto dependem apenas de si mesmas para chegar à fase a eliminar da competição.

O critério de desempate entre equipas neste Euro é definido, em primeiro lugar, pelos confrontos diretos entre duas equipas. Em caso de empate, segue-se para o segundo critério de diferenças de golos. Caso a diferença seja a mesma, passa-se a olhar para quem, dentro das diferenças de golos, foi a seleção mais concretizadora.

Assim sendo, e tendo em conta que neste momento o grupo C está distribuído com Países Baixos e Suécia em primeiro e segundo lugar, com quatro pontos cada, e Portugal e Suíça em terceiro e quarto lugar, com um ponto cada, a seleção das Quinas é obrigada a vencer a formação sueca.

Não só é difícil antever uma vitória perante a segunda classificada do ranking mundial da FIFA, como para passar, Portugal tem de garantir a vitória com números que permitam não sucumbir a um eventual empate pontual com a Suíça, que aconteceria caso as helvéticas derrotassem as neerlandesas na última jornada.

Tendo em conta a derrota de hoje, Portugal também já não pode chegar ao primeiro lugar do grupo, em caso de passagem, uma vez que mesmo que consiga a vitória obterá quatro pontos, tantos quantos já tem a seleção dos Países Baixos que, em caso de empate com as portuguesas, vence logo no primeiro critério de desempate.

Teoricamente, todos os caminhos estão abertos no grupo C. A Suíça está numa situação igual à de Portugal, para passar tem de vencer a campeã europeia em título e garantir uma diferença de golos superior à da equipa portuguesa para, em caso de vitória da formação orientada por Francisco Neto, garantir o apuramento.

Já os Países Baixos e a Suécia, com um simples empate, fogem a todas as contas e encruzilhadas pontuais.

A jornada decisiva do grupo C vai ser disputada no domingo, dia 17, às 17h00. O jogo de Portugal contra a Suécia terá transmissão na RTP1.