A seleção nacional assegurou a presença em quatro Europeus consecutivos, dando continuidade aos bons desempenhos em 2002, na Suécia, onde o triunfo robusto sobre Israel (26-15) proporcionou a passagem à segunda fase, na qual três derrotas relegaram Portugal para o nono lugar.

Portugal ainda se apurou para o Europeu de 2004, na Eslovénia, despedindo-se no 14.º e antepenúltimo lugar, tendo conseguido empatar com a Croácia (32-32), e 2006, na Suíça, no qual terminou na 15.ª e penúltima posição, com três derrotas.

A seleção lusa parecia ter consolidado a sua posição na elite do andebol europeu, mas o decréscimo de rendimento nas duas últimas presenças na fase final do Europeu deixava já antecipar a queda competitiva, que se confirmou num ‘jejum' de 14 anos.

Portugal conquistou também o direito a disputar por três vezes o Campeonato do Mundo, a primeira das quais em 1997, no Japão, na qual alcançou também a primeira vitória, sobre o Brasil, por 26-18, que lhe valeu o 19.º lugar final, entre 24 países.

A ‘equipa das quinas' falhou a qualificação em 1999, mas voltou a juntar-se à ‘nata' da modalidade em 2001, em França, tendo-se imposto à República Checa (29-19) e Marrocos (30-26), seguindo para a fase seguinte, na qual foi batida pela seleção anfitriã e futura campeã, terminando no 16.º lugar.

O Mundial de 2003 foi organizado por Portugal e foi também o último em que a seleção nacional participou, tendo alcançado o melhor resultado final - 12.º -, depois de se ter imposto à Gronelândia (34-19), Qatar (31-21) e Austrália (42-20), batendo na segunda fase a Tunísia, por 27-26.

Com o apuramento para o jogo de atribuição do quinto e sexto lugar no Euro2020, do qual saiu hoje derrotada, a equipa nacional assegurou também a presença no torneio de qualificação olímpico, que, caso supere, valerá a presença do andebol português nos Jogos Tóquio2020.