Já com ambas as seleções virtualmente apuradas para a ‘main round’, com dois triunfos nos jogos realizados, Portugal e Dinamarca decidem o primeiro lugar do Grupo F e, consequentemente, os pontos com que transitarão para a fase seguinte (dois, um ou zero).

Portugal e Dinamarca vão integrar o Grupo II da ‘main round’, em Hamburgo, juntando-se aos dois primeiros classificados dos agrupamentos D e F da primeira fase, para o qual estão já apuradas a campeã europeia Suécia, Países Baixos e Eslovénia, sendo que uma vaga está ainda por atribuir.

Passar para a ‘main round’ já com pontos é fundamental para poder lutar pelos lugares cimeiros dos dois grupos (I e II), que apuram os dois primeiros classificados para as meias-finais do Euro2024 e os terceiros para o jogo de atribuição do 5.º e 6.º lugares.

Portugal, que marca presença pela oitava vez na fase final de um Europeu, terceira seguida, qualificou-se pela terceira vez para o ‘main round’ (2002, 2020 e 2024), sendo que o melhor resultado é o sexto posto alcançado há quatro anos. Em 2022 terminou em 19.º.