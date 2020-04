“Lutar no europeu de Lisboa, no próximo ano, vai ser um enorme orgulho, uma felicidade e a realização de um sonho. O ano de 2021 é o ano em que Lisboa é a capital do desporto, a cidade onde nasci, onde treino e vivo”, assinalou a judoca.

Telma Monteiro chega aos Europeus de Lisboa com 35 anos, que completará em dezembro, e será a sua primeira grande competição continental em Lisboa, onde disputou a Taça do mundo de 2007, mas falhou o Europeu de 2008, com uma lesão num joelho.

Na ocasião, no mesmo local, no Pavilhão Atlântico, Portugal conquistou quatro medalhas, com o título europeu de João Neto, e bronzes para Ana Hormigo, Yahima Ramirez e Pedro Dias.

Em Europeus, Telma é recordista, com 13 medalhas conquistadas em todas as participações que teve desde 2004, com cinco medalhas de ouro, uma de prata e sete de bronze, a última em 2019.

“[O Europeu de Lisboa] Vai ser ainda mais especial porque devido ao novo contexto em que se realiza – já que 2021 passou a ser o ano de realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio – vai ser um Campeonato da Europa a contar pontos para o apuramento Olímpico o que torna esta prova ainda mais importante”, lembrou Telma.