Crisóstomo, 63.º do mundo, que tinha vencido três combates no prolongamento (‘golden score’), foi surpreendido com um ataque forte de Lombardo nos instantes iniciais, e sofreu ‘ippon’ logo perto dos 30 segundos.

Antes, o judoca da Lusófona tinha feito ‘história’, ao eliminar sucessivamente o polaco Patrick Wawrzyczek (54.º), por ‘waza-ari’, o azeri Nijat Shikhalizada (21.º), por ‘ippon’, e o espanhol Gaitero Martin (nono), por ‘ippon’.