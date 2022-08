Depois de o ciclista Iúri Leitão ter conquistado, no sábado, a medalha de ouro no scratch masculino, a única de Portugal até ao momento, Auriol Dongmo é forte candidata a conquistar a segunda medalha, sendo mesmo favorita a arrecadar o título europeu no lançamento do peso feminino.

Depois do quarto lugar em scratch feminino, Maria Martins vai hoje competir no omnium, uma prova em que afirma estar a apostar, pelo que também é forte a possibilidade de medalha.

Do restante programa do dia, realce para a entrada em ação do atletismo, com destaque para, além de Dongmo, Pedro Pablo Pichardo no triplo salto, atual campeão olímpico e que se sagrou recentemente campeão do mundo em Eugene, nos Estados Unidos, e que terá certamente lugar assegurado na final da prova, agendada para quarta-feira.

Programa dos portugueses para hoje (horas de Lisboa):

Atletismo:

09:00: Lançamento do peso masculino: Qualificação - Tsanko Arnaudov.

09:30: Maratona feminina: Sara Moreira, Solange Jesus e Susana Cunha.

09:56: 100 metros masculinos: Carlos Nascimento.

10:20: Lançamento do peso feminino: Auriol Dongmo e Jessica Inchude.

10:21: 100 metros femininos: Lorene Bazolo.

10:30: Maratona masculina: Hermano Ferreira, Luís Saraiva, Fábio Oliveira (selecionado para a Taça da Europa de Maratona) e Rui Pinto (selecionado para a Taça da Europa de Maratona).

17:15: Lançamento do disco feminino: Irina Rodrigues.

18:08: 400 metros: João Coelho.

18:25: Lançamento do disco feminino: Liliana Cá.

18:53: 400 metros femininos: Cátia Azevedo.

19:05: Triplo salto masculino: Pedro Pablo Pichardo e Tiago Pereira.

19:15: 1.500 metros masculinos: Isaac Nader.

19:38: Lançamento do peso feminino: Final - Auriol Dongmo, Jessica Inchude?

Ténis de mesa:

10:10: Singulares femininos, gr. 19 / Inês Matos, Por - Solomiya Brateyko, Ucr.

Ciclismo pista: