Segundo o comunicado divulgado no site oficial da Liga de clubes, o jogador foi castigado pelas “declarações proferidas na superflash”, após o encontro da 33.ª jornada da última edição da I Liga portuguesa, disputado em 12 de maio, em Vila do Conde, e que terminou com o triunfo dos ‘encarnados’ (3-2).

Coentrão, que terminou contrato com o Rio e se encontra sem clube, foi ainda condenado a pagar uma multa de 1.910 euros.

Em causa estão as declarações do internacional português, que deixou críticas à atuação da equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel, questionando “por que razão os árbitros não têm coragem de fazer às equipas ditas pequenas o que fazem às grandes”.

“Se é falta, o árbitro tem de marcar falta. Assim torna-se ainda mais complicado. O nosso futebol está assim, infelizmente. Demonstrámos que somos uma boa equipa, lutámos contra quem for. Só tenho pena de não ter tirado pontos ao Benfica hoje", afirmou naquela ocasião.