Os famalicenses, que quebraram assim um ciclo de seis jogos sem vencer, chegaram ao intervalo a ganhar 1-0, depois de um golo de Adrian Marin (45+2), ampliando por Heriberto Tavares (66), enquanto Kadile (90+4) sossegou os adeptos da casa, depois de o Estoril, que jogou desde os 16 minutos em inferioridade numérica devido à expulsão de Ferraresi, ainda ter reduzido através de Rui Fonte (68).

Com esta vitória, o Famalicão sobe ao 12.º lugar, com 33 pontos, mais sete do que as equipas situadas na zona do ‘play-off’ de manutenção e descida, enquanto o Estoril, sem vencer há seis jornadas, está com a sua situação definida, seguindo num tranqiulo 10.º lugar, com 33 pontos.