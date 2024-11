Em conferência de imprensa de antevisão da partida da 10.ª jornada, no Seixal, o técnico reconheceu que as dificuldades podem surgir por se tratar de um adversário “que tem crescido”, mas frisou que a sua equipa viaja para Faro “com a mesma ambição de sempre”.

“Para nós é uma final. Sabemos que é muito importante conquistar os três pontos, por isso, é dessa forma que o vamos encarar. Esperando as dificuldades, quer do adversário, quer de estarmos a competir de dois em dois [três em três] dias, mas, para nós, é encarado como uma final”, vincou Bruno Lage.

Depois, questionado sobre se os três pontos têm importância redobrada antes de receber o FC Porto, na próxima jornada, e como mantém o foco da equipa antes desse encontro, e também da visita ao Bayern Munique, para a Liga dos Campeões, insistiu que “o assunto do momento” é o Farense.

“É tentar não dizer que o próximo jogo é com o FC Porto. Não! O próximo jogo é com o Farense. É estar bem vincado nisso, de eles sentirem que o próximo jogo é com o Farense. O nosso assunto do momento, então, é o Sporting Clube Farense”, frisou.

Antes, já tinha transmitido a ideia de que o Farense é o foco dos seus jogadores, ao recusar comentar a saída do treinador do Sporting, Rúben Amorim, para o Manchester United e se isso pode ajudar a sua equipa a recuperar a desvantagem de oito pontos (com um jogo a menos).

“O tema do dia, para nós, é o Sporting [Clube] Farense, que é aquilo com que temos de nos preocupar. E, em função do jogo de amanhã [sábado] e dos jogos que possam surgir, é continuarmos a ser fortes e a evoluir como temos evoluído. Esse é que é o nosso assunto do dia”, refutou.

Sobre a visita ao Farense, não desvendou quais as alterações que pode promover, em função da sobrecarga de jogos, mas voltou a elogiar Pavlidis, que regressou aos golos no encontro com o Santa Clara, da Taça da Liga, ao marcar por duas vezes depois de Arthur Cabral também já estar em campo.

“O Pavlidis tem feito um trabalho muito bom e a falta de golos nalguns momentos anteriores é por mera infelicidade e um ou outro detalhe. É importante para nós perceber que eles podem funcionar os dois em conjunto”, comentou o treinador.

O Benfica visita o Farense no sábado, em partida da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio do Algarve, e arbitragem de Cláudio Pereira (AF Aveiro).

A equipa orientada por Bruno Lage procura o quinto triunfo consecutivo no campeonato, no qual segue em terceiro lugar, a cinco pontos do FC Porto e a oito do Sporting, mas tem um jogo em atraso, a visita ao Nacional, da oitava jornada.

O Farense, orientado por Tozé Marreco, segue em último lugar, com apenas quatro pontos, conquistados com uma vitória e um empate nas últimas três partidas, já após o atual treinador ter substituído José Mota ao ‘leme’ da equipa.