Naquele que foi o terceiro encontro disputado com o norte-americano Denis Kudla, que figura no 111.º posto do ‘ranking’ ATP, Djokovic ampliou a vantagem no confronto direto para 3-0, ao triunfar no Arthur Ashe Stadium em três ‘sets’, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2.

“Estou muito satisfeito com a forma como correu”, reconheceu ainda em ‘court’ o detentor de 16 títulos do ‘Grand Slam’, três dos quais conquistados em Flushing Meadows, depois de salvar sete ‘break points’ e converter as quatro oportunidades de quebra de serviço, disparando 34 ‘winners’.

Enquanto Kudla disputou pela primeira vez a terceira ronda do US Open, Djokovic, de 32 anos, assegurava a sua 72.ª vitória em Nova Iorque e um próximo encontro com o suíço Stan Wawrinka, que havia batido na sessão diurna o italiano Paolo Lorenzi (135.º ATP), por 6-4, 7-6 (11-9) e 7-6 (7-1), ao cabo de duas horas e 58 minutos.

“Tivemos grandes batalhas ao longo dos anos em todo o lado, mas especialmente aqui. Perdi com ele na última vez que jogámos neste ‘court’. Ele é um tenista que tem um jogo muito forte e de qualidade. Ele é um bom rapaz. Treinamos juntos muitas vezes, por isso que ganhe o melhor”, afirmou o sérvio que perdeu a final do US Open, em 2016, para Wawrinka, antigo número três mundial e atual 23.º colocado na hierarquia.