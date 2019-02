Em vantagem na eliminatória, depois do empate com golos em Barcelona, o Real Madrid surgiu tranquilo, compacto e fechado, oferecendo o comando do jogo ao adversário, para, depois, sair em ‘venenosos’ contra-ataques.

No 100.º jogo de Ernesto Valverde ao comando do ‘Barça’, o uruguaio inaugurou o marcador aos 50 minutos e fechou a contagem aos 73, de grande penalidade, depois de, pelo meio, aos 69, o francês Varane ter marcado na própria baliza.

A formação ‘merengue’, que havia empatado 1-1 em Nou Camp, esteve muito tempo por cima, mas ‘emperrou’ nos falhanços do brasileiro Vinicius e, depois, na frieza finalizadora dos catalães, nomeadamente de Luís Suárez, que ‘bisou’.

O brasileiro teve quatro ocasiões claras até ao intervalo, mas atirou por cima, na primeira, contra um defesa na segunda, contra outro na terceira, para depois ainda dar a Benzema, que atirou para defesa de Ter Stegen, e novamente por cima na quarta.

O Real Madrid voltou a entrar bem na segunda metade, mas, à primeira oportunidade, aos 50 minutos, o FC Barcelona marcou: Alba lançou na esquerda Dembélé, que foi à linha e centrou atrasado para o ‘tiro’ implacável de Suárez.

Agora em desvantagem na eliminatória, os madrilenos foram em busca do empate, mas Casemiro cabeceou ao lado, Reguilon deparou com um ‘enorme’ Ter Stegen e Vinicius, depois de ‘sentar’ meia defesa dos catalães, voltou a falhar, atirando ao lado.

Do outro lado, o FC Barcelona, com mais espaço para jogar, chegou ao segundo golo, aos 69 minutos, com Nelson Semedo a lançar Dembélé na direita e este a centrar para a pequena área, onde apareceu Varane a desviar para a própria baliza.

O Real Madrid ficou a três golos da final, ‘desapareceu’ do jogo e, pouco, depois, aos 72 minutos, Suárez foi carregado na área por Casemiro: com a ‘bênção’ de Messi, o uruguaio foi cobrar o penálti e marcou, com desplante, ‘à Panenka’.

Até final, registo apenas para uma catadupa de substituições, já que, em termos de jogo, as duas equipas limitaram-se a fazer passar os minutos, até porque sábado há novo ‘round’, de novo em Madrid, agora para o campeonato, que o FC Barcelona domina.

Quanto à Taça do Rei, os catalães estão pela sexta vez consecutiva na final e procuram o quinto sucesso seguido e o 31.º da sua história: o adversário será o Valência ou o Betis, que jogam na quinta-feira, depois do 2-2 em Sevilha.