Num encontro que acabou empatado após o tempo regulamentar (1-1) e prolongamento (2-2), o internacional português, que foi lançado na equipa de Sevilha no arranque da segunda parte, ‘borrou a pintura’ nos penáltis, falhando o quarto remate, que levou depois Pedri a confirmar o apuramento dos catalães.

Na capital da Arábia Saudita, tal como o Real Madrid, que ultrapassou o Valência na quarta-feira, no outro encontro das meias-finais, o FC Barcelona também necessitou das grandes penalidades, numa partida em que teve dois golos anulados pelo videoárbitro (VAR).

O avançado polaco Robert Lewandowski deu vantagem ao emblema catalão aos 40 minutos, mas o francês Fekir refez a igualdade na segunda parte, aos 77, resultado que se manteve inalterado até final dos 90.

Logo no arranque do prolongamento, Fati, aos 93 minutos, deu nova vantagem ao FC Barcelona, mas o Betis voltou a responder, desta vez por Moron, aos 101, antes do veterano mexicano Guardado ter deixado a formação de Sevilha com menos uma unidade por expulsão, aos 118.

Nos penáltis, o FC Barcelona mostrou-se ‘implacável’, enquanto Juanmi e depois William acabaram por ‘tremer’ para o Betis, abrindo caminho para a passagem da equipa de Xavi.

A final da Supertaça espanhola está agendada para domingo, novamente em Riade.