O FC Barcelona, com uma primeira parte de grande nível e uma segunda a controlar, reforçou hoje a liderança da Liga espanhola de futebol, ao bater em casa o Athletic por 2-0, em encontro da 29.ª jornada.

Paco Alcácer, que substituiu o castigado Luis Suárez, inaugurou o marcador, logo aos oito minutos, e o argentino Lionel Messi apontou o segundo, aos 30, passando a contar 25 na prova e 24 em 33 jogos face ao conjunto de Bilbau.

A formação catalã chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, mas a diferença poderia ser bem mais substancial, bastando ‘olhar’ os três remates aos ‘ferros’, dos brasileiros Coutinho, aos 14 e 34 minutos, e de Paulinho, aos 44.

Na segunda parte, o ‘Barça’, que teve André Gomes em campo desde os 85 minutos, desacelerou claramente e o Athletic ainda assustou uma ou outra vez o guarda-redes alemão Ter Stegen, mas não conseguiu chegar ao golo e reentrar na discussão do jogo.

Com este triunfo, o ‘onze’ de Ernesto Valverde, o único invicto nas principais ligas europeias (23 vitórias e seis empates), passou a somar 75 pontos, provisoriamente mais 11 do que o Atlético de Madrid e 16 face ao Real Madrid. O Athletic conta 35.

No primeiro encontro do dia, o Leganés complicou as contas europeias do Sevilha, que terça-feira atingiu os quartos de final da Liga dos Campeões, ao bater em casa os andaluzes por 2-1.

Unai Bustinza, aos 41 minutos, e Javier Eraso, aos 69, apontaram os tentos dos anfitriões, que passaram a contar 36 pontos, seguindo num tranquilo 12.º lugar, com 36 pontos.

Por seu lado, o mexicano Miguel Layún, jogador emprestado pelo FC Porto, marcou, aos 90 minutos, o tento do Sevilha, que, então, já jogava reduzido a 10 unidades, face à expulsão de Pablo Sarabia, aos 84, por acumulação de amarelos.

Com este desaire, o Sevilha continua, provisoriamente, no quinto posto, com 45 pontos, mas pode ser ultrapassado por Villarreal (sexto, com 24) e Girona (sétimo, com 23), sendo que também viu o rival Betis (oitavo, com 23, após o 3-0 caseiro de sábado ao Espanyol) aproximar-se.