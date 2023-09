Os ‘blaugrana’, com os internacionais portugueses João Cancelo e João Félix a titulares, chegaram ao triunfo aos 76 minutos, beneficiando de um autogolo do defesa Sergio Ramos, que ao tentar o corte introduziu a bola na própria baliza.

Com este resultado, o FC Barcelona lidera o campeonato com 20 pontos, enquanto o Girona é segundo com 19 e o Real Madrid terceiro com 18, equipas que se vão defrontar no sábado e que podem subir à liderança da Liga espanhola.

O FC Barcelona vai agora visitar o FC Porto, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões agendado para quarta-feira, num duelo entre duas equipas que venceram na primeira ronda e estão igualadas com três pontos.