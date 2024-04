"Já temos um número muito considerável de associados, isso significa que estão muito atentos à vida do clube, preocupados, e, por isso, estão a participar. É uma iniciativa que deve ser uma festa que junta os portistas e também cívica. Portanto, independentemente de algumas dificuldades no arranque, esperamos que corra tudo bem", manifestou o candidato da lista B.

O ex-deputado pelo PSD na Assembleia da República, entre 1985 e 1991, o atual provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto não mostrou quaisquer dúvidas de que será batido prontamente o recorde de participação em atos eleitorais dos ‘azuis e brancos’ - a marca a ultrapassar é de 10.731 associados, em 1988.

"Não tenho dúvidas sobre isso. A participação, neste momento, é extremamente elevada e, portanto, é uma grande mobilização dos portistas", sentenciou.

Quanto ao atraso na abertura de portas, em cerca de meia hora, António Tavares não quis detalhar os motivos em concreto, atribuindo responsabilidades a questões "administrativas e burocráticas" não especificadas, mas mostrou-se satisfeito pela resolução das mesmas.

"Eu não queria alimentar nesta fase do dia qualquer tipo de polémica. Poderia dizer que foram incidentes decorrentes de algumas incompreensões administrativas e burocráticas que foram resolvidas, para as quais a Lista B deu o seu contributo no sentido dessa resolução. Ou seja, não fomos obstáculo", explicou.

Por fim, o membro da lista B, liderada pelo antigo treinador do FC Porto André Villas-Boas, expressou a sua vontade em que os resultados sejam conhecidos o mais cedo possível.

"Irei acompanhar o dia eleitoral aqui, sou representante da Lista B também, estando ao lado do Dr. Lourenço Pinto para ajudar de uma forma construtiva, de modo a que, ainda antes da meia-noite, os portistas possam saber resultados em suas casas, com tranquilidade", revelou.

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).

O ato eleitoral decorrerá até às 20:00 de hoje, no Estádio do Dragão, no Porto, numa altura em que Pinto da Costa está a cumprir o 15.º mandato seguido, desde 1982, e detém o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.