A 21.ª jornada da I Liga de futebol arranca hoje com a visita do líder FC Porto à equipa 'revelação' da prova, o Moreirense, atual quinto posicionado.

Os ‘dragões’ viram no fim de semana passado a vantagem no campeonato reduzida para três pontos, ao empatarem em Guimarães, sem golos, e assistirem à vitória do Benfica em casa do Sporting (4-2).

Com o Benfica tão perto e com o Sporting de Braga a quatro pontos, os pupilos de Sérgio Conceição começam a estar pressionados, numa fase da prova em que deixam de contar com Moussa Marega, por lesão.

O Moreirense, grande surpresa da I Liga, chega a esta ronda como candidato à Europa, colocado no quinto posto com 34 pontos, a ganhar na luta direta com o Vitória de Guimarães, sexto a dois pontos.

Os outros ‘grandes’ só jogam no domingo – o Sporting de Braga recebe o Desportivo de Chaves, o Benfica procura segurar o segundo posto na receção ao Nacional e o Sporting vai ao campo do Feirense.

Programa da 21.ª jornada:

- Sexta-feira, 08 fev:

Moreirense — FC Porto, 20:30

- Sábado, 09 fev:

Marítimo — Desportivo das Aves, 15:30

Portimonense — Rio Ave, 18:00

Tondela — Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 10 fev:

Sporting de Braga — Desportivo de Chaves, 15:00

Boavista — Santa Clara, 15:00

Benfica — Nacional, 17:30

Feirense — Sporting, 20:00

- Segunda-feira, 11 fev:

Vitória de Setúbal — Belenenses, 20:15

