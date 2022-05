“O FC Porto é campeão da Liga portuguesa, depois de um clássico que teve um golo e muita confusão diante do Benfica”, escreve o jornal espanhol Marca no site, destacando ainda as críticas do benfiquista Grimaldo à arbitragem: “Perdemos por razões externas.”

Em França, o L’Équipe refere que “o FC Porto vence o título e o clássico, graças a uma vitória alcançada num pobre espetáculo de futebol” no Estádio da Luz, no qual o nigeriano Zaidu marcou o único tento (1-0), aos 90+4 minutos.

O triunfo no reduto benfiquista também é realçado no site do jornal italiano Gazzetta dello Sport: “FC Porto reconquista Portugal. São campeões pela 30.ª vez. Vitória por 1-0 sobre o Benfica deixa equipa de Sérgio Conceição inalcançável ao campeão em título Sporting.”

No Brasil, o jornal desportivo Lance assinala que “Porto vence o Benfica e é campeão do campeonato português”, embora cometendo um erro na contabilidade dos troféus conquistados pelos ‘azuis e brancos’: “Os dragões conquistam o título da liga nacional pela 33.ª vez.”

Ainda em Terras de Vera Cruz, o Globoesporte também não se esquece do título portista: “Porto vence o Benfica, conquista 30.º título do [campeonato] português e reduz diferença para o rival. Equipa comandada por Sérgio Conceição garante a taça com uma rodada [jornada] de antecedência”.

Na Argentina, o diário Olé destaca “Porto campeão perante o Benfica, de Otamendi”, em referência ao central argentino, que atua nos ‘encarnados’.

“A equipa de Sérgio Conceição realizou uma grande temporada e perdeu apenas uma das 33 partidas que disputou”, escreve o jornal argentino no site.

Já na imprensa nacional, a conquista dos ‘dragões’ tem um destaque consideravelmente maior, como seria de esperar, com os três desportivos a exibirem vídeos dos festejos ‘azuis e brancos’ em pleno Estádio da Luz e com um denominador comum: Zaidu.

O FC Porto sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

No Estádio da Luz, Zaidu, aos 90+4 minutos, marcou o golo da vitória dos ‘azuis e brancos’, num jogo em que o benfiquista Darwin Núñez viu um golo ser-lhe anulado pelo videoárbitro, por fora de jogo, ao minuto 52.

Os 'dragões' passaram a somar 88 pontos, mais nove do que o Sporting, que detinha o título e tem menos um jogo, mas já não pode alcançar o FC Porto, enquanto o Benfica segue na terceira posição, com 71.