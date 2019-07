“O Clube América chegou a acordo para a venda definitiva do guarda-redes argentino Agustín Marchesín a uma das equipas mais importantes de Portugal e da Europa, o FC Porto”, pode ler-se no comunicado do clube mexicano.

Marchesín, de 31 anos, que tem quatro internacionalizações pela Argentina e fez parte dos convocados da seleção albiceleste para última edição da Copa América, vai discutir um lugar na baliza do FC Porto com o brasileiro Vaná e o português Diogo Costa.