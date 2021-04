Pinto da Costa revelou esta segunda-feira que o FC Porto recebeu vários contactos informais de clubes relacionados com a anunciada Superliga Europeia. No entanto, o dirigente portista desvalorizou a ideia, assumindo que os Dragões se mantêm fiéis às instituições e à ideia da união europeia do futebol.

"Houve contactos informais de alguns clubes, mas não demos grande atenção por duas razões. A UEFA não permite que haja circuito fechado de provas, como há na NBA. Em segundo lugar, estando a nossa Federação contra isso e nós enquadrados na Federação Portuguesa de Futebol, não podemos estar a participar em algo contra os princípios e regras da união europeia", afirmou Pinto da Costa, esta segunda-feira, à margem da apresentação do plano de pagamento do empréstimo obrigacionista do clube. O presidente do FC Porto tem dúvdidas que a Superliga vá para a frente, assumindo que a ambição dos Dragões é "continuar a estar" na Liga dos Campeões. A criação de uma Superliga europeia de futebol foi no domingo anunciada por 12 dos principais clubes de Espanha, Inglaterra e Itália, que pretendem desenvolver uma competição de elite, concorrente da Liga dos Campeões, em oposição à UEFA. AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, "uniram-se na qualidade de clubes fundadores" da Superliga, indica o comunicado. Os promotores da Superliga adiantam que a prova será disputada por 20 clubes, pois, aos 15 fundadores – apesar de terem sido anunciados apenas 12 -, juntar-se-ão mais cinco clubes, qualificados anualmente, com base no desempenho da época anterior. Apesar de não ter sido anunciado o nome de qualquer clube alemão, circulam rumores que indicam a possibilidade de serem convidados o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, clubes que ainda não se pronunciaram sobre o assunto.