A Supertaça Cândido Oliveira vai ser disputada em 04 de agosto pelo campeão nacional FC Porto e o vencedor da Taça de Portugal, o Desportivo das Aves, em encontro marcado para o Estádio Municipal de Aveiro.

Em comunicado hoje divulgado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou que o jogo está marcado para as 20:45 de sábado, dia 04 de agosto.

A 40.ª edição do troféu que inicia a época desportiva em Portugal será disputada no Estádio Municipal de Aveiro, que vai receber o jogo pela terceira vez consecutiva, com FC Porto e Desportivo das Aves a procurarem suceder ao Benfica, vencedor das últimas duas edições.