Fransérgio, aos cinco minutos, e Paulinho, aos 75, apontaram os tentos dos bracarenses, enquanto Soares marcou, aos 58, o golo dos locais, depois de, aos 56, falhar um penálti, repetindo o ‘feito’ de Alex Telles, aos 44.

Os ‘dragões’ mantiveram-se com 41 pontos e podem ficar a sete do líder Benfica, que se desloca hoje ao reduto do Sporting, enquanto o Sporting de Braga passou a somar 27, ao conseguir o terceiro triunfo em três jogos sob o comando de Rúben Amorim.