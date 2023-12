Os estorilistas impuseram-se por 2-1 ao Leixões, da II Liga, no jogo inaugural do agrupamento, disputado há mais de dois meses, e asseguram hoje mesmo a qualificação se vencerem os ‘dragões’ no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo com início às 18:00.

Para isso, o Estoril Praia, 14.º classificado na I Liga, terá de reeditar o desfecho do último encontro com o FC Porto, terceiro colocado no escalão principal, no qual se impôs por 1-0 em pleno Estádio do Dragão, já esta temporada, na 10.ª jornada do campeonato.

O FC Porto, que conquistou pela primeira vez a competição na época passada, ao vencer na final o Sporting, por 2-0, ficará em posição privilegiada se bater os ‘canarinhos’, uma vez que recebe o Leixões, 14.º posicionado no escalão secundário, em 23 de dezembro.