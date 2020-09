O jovem futebolista, de 20 anos, iniciou-se no Beira-Mar e no Gafanha, mas foi no FC Porto que efetuou grande parte da formação, tendo feito parte do plantel de juniores que conquistou a UEFA Youth League e o campeonato nacional do escalão, em 2018/19.

Na última temporada, Afonso Sousa alinhou na equipa B do FC Porto, na II Liga, onde apontou sete golos em 24 partidas realizadas, sendo internacional pelas seleções jovens de Portugal dos sub-15 até aos sub-20.

Afonso Sousa, que pode atuar como médio ofensivo ou extremo esquerdo, é o quinto reforço da equipa comandada por Petit, depois dos médios Afonso Taira (ex-Hermannstadt, da Roménia), Cauê Silva (ex-Albirex Niigata, do Japão) e Bruno Ramires (ex-Feirense) e do avançado Miguel Cardoso, por empréstimo dos russos do Dínamo de Moscovo.