Os ‘dragões’ prosseguem a defesa do cetro na visita ao Nacional, 11.º da I Liga e que, na derradeira jornada, foi derrotado em casa pelo líder Sporting (2-0), num desafio que foi adiado para sexta-feira devido às más condições climatéricas, mas, mesmo assim, foi disputado num relvado bastante deteriorado.

Com ou sem poupanças de Sérgio Conceição com vista ao embate com o eterno rival, o campeão nacional procura o 10.º triunfo consecutivo em todas as provas, em encontro marcado para as 18:00.

Já as ‘águias’, que dividem o segundo lugar do campeonato com os 'dragões', visitam o vizinho Estrela da Amadora, que regressou aos escalões nacionais, no Campeonato de Portugal, depois de muitos anos entre os 'grandes'.

O regresso do treinador 'encarnado', Jorge Jesus, às suas origens está marcado para as 21:15.

Antes, às 14.00, o primodivisionário Rio Ave recebe outro clube habituado aos maiores palcos do futebol nacional, o Estoril Praia, destacado líder da II Liga, antes de Moreirense e Santa Clara se defrontarem, às 17:00.

Os quartos de final já têm uma equipa garantida, o Marítimo, que, na segunda-feira, venceu na receção ao Sporting, líder destacado da I Liga, por 2-0.

Programa dos oitavos de final da Taça de Portugal:

Segunda-feira, 11 jan:

(+) Marítimo (I) – Sporting (I), 2-0

Terça-feira, 12 jan:

Rio Ave (I) – Estoril-Praia (II), 14:00

Moreirense (I) – Santa Clara (I), 17:00

Nacional (I) – FC Porto (I), 18:00

Estrela da Amadora (CP) – Benfica (I), 21:15

Quarta-feira, 13 jan:

Sporting de Braga (I) – Torreense (CP), 15:30

Quinta-feira, 14 jan:

Fafe (CP) – Belenenses SAD (I), 14:00

Gil Vicente (I) – Académico de Viseu (II), 20:30

(+): Apurado para os quartos de final.