Um golo marcado aos 23 minutos pelo internacional português Gelson Martins, avançado do clube monegasco, foi suficiente para estragar a festa da equipa treinada por Sérgio Conceição, que apenas tinha perdido uma vez na apresentação aos sócios no Estádio do Dragão, no arranque da temporada 2008/09, frente aos escoceses do Celtic Glasgow, por 1-0.

O clube francês, que na época passada esteve em vias de descer de divisão, tem sido o adversário privilegiado para a apresentação do FC Porto desde a inauguração do atual recinto, com presenças no início da época 2007/08 e 2009/10, em ambos os casos com triunfos dos ‘dragões’, por 2-1 e 3-0, respetivamente.