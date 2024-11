A camisola vai ser utilizada pelas atletas da equipa de futebol feminino do FC Porto no jogo frente ao Leixões, marcado para o próximo domingo, 24 de novembro, às 15h00, no Estádio do CTFD PortoGaia, no Olival.

O FC Porto colocou à venda, esta quarta-feira, uma camisola de jogo especial e exclusiva, para apoiar uma campanha da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) a favor da eliminação de violência contra as mulheres. O lema da campanha é “Stop the purple. Roxo é para vestir e não para marcar”. "O objetivo é sensibilizar para o problema da violência doméstica. A camisola inclui propositadamente pormenores em roxo, para que a cor normalmente associada a marcas de agressão se transforme em símbolo de solidariedade e apoio. O roxo deve ser vestido e nunca marcado na pele", diz o comunicado. Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém que seja, as seguintes linhas de apoio podem ajudar APAV | Associação Portuguesa de Apoio à Vítima tel. 116 006 (telefonema gratuito, das 08h00 às 2h00) Guarda Nacional Republicana (GNR) A Plataforma SMS Segurança foi desenvolvida para dar resposta quer a pessoas surdas ou portadoras de deficiência auditiva como para situações de urgência em que o tradicional canal de voz não seja o mais adequado: tel. 961 010 200 Centro de Saúde ou Hospital da zona de Residência (Portal da Saúde) SNS 24 (808 24 24 24), disponível todos os dias, 24 horas por dia Número Nacional de Socorro (112) Linha Nacional de Emergência Social (tel. 144, disponível todos os dias, 24 horas por dia) Linha da Segurança Social (tel. 300 502 502) “Conhecíamos esta campanha da APAV e, dada a crescente visibilidade da nossa equipa feminina, entendemos que era o momento de fazermos algo em conjunto, alertando para um problema que é transversal à nossa sociedade. O FC Porto não se desliga da sua responsabilidade social e a aposta que está a ser feita no futebol feminino permite-nos alavancar temas tão relevantes como este. Sentimos que, enquanto clube, o nosso papel é fundamental para passar a mensagem”, diz o Diretor de Marketing dos Dragões, Tiago Gouveia. Do lado da APAV, Rita Barbosa, coordenadora de angariação de fundos & parcerias, destaca a atenção que o FC Porto poderá trazer para a causa "Sendo um dos maiores clubes portugueses, vai-nos ajudar a chegar a mais pessoas. É o primeiro ano em que o FC Porto tem equipa feminina de futebol e enche-nos de orgulho ver estas jogadoras a apoiar esta campanha", refere. Também Carla Ferreira, assessora técnica da direção da APAV, salienta a importância desta parceria. "O que queremos é que esta mensagem do ‘Roxo para vestir e não para marcar’ seja o mais amplificada possível. Contar com o FC Porto neste passar da mensagem é, sem dúvida, muito importante para nós. É um gosto poder começar esta colaboração e cimentá-la no futuro", conclui.