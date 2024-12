Um golo de Samu, aos 16 minutos, adiantou os 'azuis e brancos', que voltaram a ganhar fora depois de dois jogos consecutivos sem vencer em reduto alheio, tendo Rodrigo Mora (66) e André Franco (88) sentenciado o encontro, frente a um Moreirense que perdeu pela primeira vez em casa esta temporada.

Com este triunfo, o FC Porto assumiu provisoriamente o comando, com 37 pontos, mais um do que o campeão em título Sporting, que, no domingo, se desloca a Barcelos para defrontar o Gil Vicente, enquanto o Moreirense é para já oitavo classificado, com 20.