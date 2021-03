Lucas Possignolo (45+1 minutos) e o guarda-redes Samuel Portugal (67) marcaram na própria baliza, com Fali Candé (64) a fazer o golo do Portimonense.

O encontro ficou marcado pelo desentendimento entre Paulo Sérgio e Sérgio Conceição, aos 68 minutos, depois de uma troca acesa de palavras, tendo o árbitro expulsado os dois treinadores, obrigando a uma interrupção do jogo durante vários minutos. A altercação entre os dois técnicos manteve-se também no acesso aos balneários, o que levou os jogadores de ambas as equipas a envolverem-se para tentarem acalmarem os ânimos.

Com este triunfo, o FC Porto passou a somar 54 pontos, menos sete do que o líder Sporting, que recebe hoje o Vitória de Guimarães, mais quatro do que o Sporting de Braga e seis do que o Benfica, equipas que se defrontam no domingo, enquanto o Portimonense é 13.º, com 23.