O FC Porto, detentor do troféu, qualificou-se hoje pela sexta vez consecutiva para a final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 1-0 no terreno do Académico de Viseu, da II Liga, nos quartos de final.

Um golo do médio André Franco, aos 50 minutos, consumou o triunfo dos 'dragões', que, assim, estão pela 49.ª vez na próxima fase da competição, a qual venceram na temporada passada, perante o Tondela. Nas meias-finais, que serão disputadas a duas mãos, os portistas vão defrontar o Famalicão, que hoje eliminou a BSAD, com uma vitória por 4-1. Os outros dois encontros dos quartos de final estão agendados para quinta-feira, com o primodivisionário Casa Pia a receber o Nacional, da II Liga, e o Sporting de Braga a ser anfitrião do Benfica, no jogo 'grande' desta eliminatória.