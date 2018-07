O suíço Roger Federer iniciou hoje a defesa do título no torneio de ténis de Wimbledon, em Londres, com uma vitória sobre o sérvio Dusan Lajovic, por 6-1, 6-3 e 6-4, em encontro da primeira ronda.

O número dois do mundo, que procura uma nona vitória no terceiro torneio do Grand Slam do ano, precisou de uma hora e 21 minutos para afastar o 58.º jogador do ‘ranking’. Na segunda ronda na relva londrina, Federer vai enfrentar o vencedor do confronto entre o eslovaco Luckas Lacko (73.º) e o francês Benjamin Bonzi (284.º), jogador proveniente do torneio de qualificação.