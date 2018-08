O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, quer estrear-se no domingo com uma vitória na I Liga de futebol, na receção ao Rio Ave, em jogo da primeira jornada da competição.

“O Rio Ave é uma equipa forte, que tem o objetivo de lutar pelos lugares de acesso às competições europeias. Apesar de ter sido eliminado da Liga Europa, tenho a certeza que vem motivado, porque venceu o Portimonense em jogo da Taça da Liga. De certeza que tem o pensamento positivo de vir à Feira conquistar os três pontos”, disse Nuno Manta Santos. O treinador pretende iniciar a I Liga com uma vitória, também com o intuito de convencer os adeptos a seguirem a equipa para o resto da prova. “O Feirense quer jogar bem e organizado, e proporcionar um bom espetáculo aos adeptos para que eles voltem ao nosso estádio. Estamos preparados e sabemos o que queremos, que é a vitória. Temos de ser agressivos no bom sentido da palavra, e criar uma cultura do Feirense muito forte desde o início do campeonato”, sublinhou. No domingo, o treinador admite que a sua equipa vai entrar em jogo motivada e com vontade de chegar à baliza do Rio Ave. “A nossa equipa continua em crescimento e é isso que queremos continuar a fazer. Aquilo que fizemos de bom nos últimos jogos da época passada vai ser aproveitado, com uma boa dinâmica de jogo e com o foco na baliza adversária”. Para o jogo com o Rio Ave, Nuno Manta Santos tem apenas um jogador indisponível, o guarda-redes Alampasu, a recuperar de lesão. O Feirense recebe o Rio Ave no domingo, pelas 16:00, no Estádio Marcolino de Castro, em jogo da primeira jornada da I Liga.