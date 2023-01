O piloto natural de Cascais, que largou da 13.ª posição da grelha, sofreu um toque de um adversário logo no início da corrida, embatendo nas barreiras de proteção lateral.

O atraso provocado pela paragem nas boxes para as reparações deixou o piloto português com uma volta de atraso face ao líder, da qual não conseguiu recuperar.

A prova foi ganha pelo alemão Pascal Wherlein, colega de equipa do piloto português na Porsche. O britânico Jake Dennis (Andretti) foi o segundo, a 0,531 segundos, com o compatriota Sam Bird (Jaguar) em terceiro, a 3,526.

Com estes resultados, Jake Dennis comanda o campeonato, com 44 pontos, mais um do que Wherlein, que é segundo.

Félix da Costa está no 11.º lugar, com seis.

Sábado disputa-se a segunda de duas corridas desta ronda dupla, que decorre na Arábia Saudita.