O canoísta limiano, de 34 anos, conquistou a medalha de prata em Londres2012, em dupla com Emanuel Silva, na prova de K2 1.000 metros, e a de bronze em Tóquio2020, em K1 1.000, tendo pelo meio falhado o pódio no Rio2016, ao ser quinto em K1 1.000 e sexto em K4 1.000.

Com o terceiro lugar nos últimos Jogos Olímpicos, Fernando Pimenta entrou no restrito lote de lusos com duas medalhas, juntando-se aos campeoníssimos Carlos Lopes, ouro na maratona em Los Angeles1984 e prata nos 10.000 metros em Montreal1976, Rosa Mota, ouro em Seul1988 e prata em Los Angeles1984, ambas na maratona, e Fernanda Ribeiro, ouro em Atlanta1996 e bronze em Sydney2000 nos 10.000 metros, bem como a Luís Mena e Silva, cavaleiro que conquistou medalhas de bronze em Berlim1936 e Londres1948.

Além do sonho sempre presente de conquista de uma medalha em Jogos, Pimenta parte para Paris com um objetivo maior, o de tentar levar o ouro, afinal, a única medalha que lhe falta no extenso palmarés que ostenta, com um total de 145 medalhas, entre Jogos Olímpicos, Mundiais e Europeus.

O limiano vai enfrentar em Paris uma feroz concorrência na prova dos K1 1.000 metros e, para chegar ao tão almejado ouro, terá de se superar e bater o húngaro Balint Kopasz, campeão olímpico em título, e o bielorrusso Aleh Yurenia, que se sagrou campeão nos recentes Europeus de Szeged, relegando o húngaro e o português para os segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Enquanto Pimenta parte em busca do seu terceiro metal, outros dois atletas lusos tentam em Paris uma segunda medalha, casos de Pedro Pichardo, que vai defender o seu título olímpico no triplo salto, e de Jorge Fonseca, que em Tóquio conquistou a medalha de bronze em -100kg no judo.