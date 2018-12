O treinador comentava o resultado do sorteio realizado hoje em Dublin, que ditou o confronto com a Suíça, em 05 de junho, bem como um Holanda-Inglaterra no outro jogo das meias-finais, no dia seguinte, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, afirmando ser “um grande prazer e honra” organizar a primeira fase final da Liga das Nações.

“Estas três fortíssimas seleções irão competir connosco com a ambição natural de conquistar pela primeira vez este troféu. Jogamos no nosso país, com o nosso povo, obviamente, será uma responsabilidade acrescida”, observou Fernando Santos.

O selecionador português reconheceu valor à Suíça, equipa que Portugal encontrou no apuramento para o Mundial2018 e que impôs a primeira derrota (2-0) a Fernando Santos no comando da ‘equipa das quinas’, em 2016, logo após os festejos da conquista do título no Euro2016.

“Foi uma das duas equipas que nos últimos anos derrotou a seleção portuguesa. Isso mostra claramente a sua enorme valia. Uma equipa que fez uma qualificação brilhante, conseguiu nove pontos no seu grupo, afastou uma daquelas que à partida muita gente considerava a favorita do grupo: a Bélgica”, recordou Fernando Santos.