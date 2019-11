“A Lituânia, como todos os nossos adversários, vai ter amanhã [quinta-feira] a motivação extra de jogar contra o campeão europeu e quer vencer Portugal. Vai ser um jogo semelhante ao aconteceu lá, vai tentar evitar o golo de Portugal e tentar marcar no contra-ataque. Temos que ganhar os duelos individuais e não permitir que o adversário tenha a bola”, disse.

Portugal-Lituânia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet. Três dias depois, os campeões europeus jogam no Luxemburgo, na despedida do Grupo B.

O agrupamento é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).

Em caso de vitória nos dois últimos jogos, Portugal assegura o segundo lugar do grupo e o apuramento direto para a fase final do próximo Europeu, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia.