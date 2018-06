O selecionador nacional, Fernando Santos, considerou que a derrota de Portugal frente ao Uruguai não foi um resultado justo.

A seleção portuguesa de futebol foi hoje eliminada nos oitavos de final do Mundial2018, ao perder com o Uruguai por 2-1, em jogo disputado no Estádio Ficht, em Sochi, na Rússia.

“Não me parece que tenha sido um resultado justo. Fizemos o suficiente para obter outro resultado, mas há jogos em que não acontece. Entrámos bem, criámos condições para fazer golo, não fizemos, e eles na primeira vez que chegaram à nossa baliza fizeram golo. Na primeira parte tivemos muita largura, mas faltou presença na área", considerou o selecionador.

"Ao intervalo pus o Bernardo [Silva] a jogar mais por dentro, melhorámos, fomos dominadores. Marcámos o golo que era o mais difícil. Disse aos jogadores que se marcássemos um golo daríamos a volta ao resultado. Num lançamento longo do guarda-redes uruguaio eles chegaram outra vez à nossa baliza e fizeram o segundo golo. Lutámos muito, estamos muito tristes", acrescentou. "Lutámos muito, até ao limite das nossas forças. Fizemos uma boa segunda parte".

Fernando Santos considerou ainda que "tivemos boas chances, houve muitos ressaltos na área do Uruguai, mas não conseguimos. Às vezes não produzimos tanto e ganhamos, e hoje produzimos mais e acabámos por perder. Vamos continuar a dar alegrias aos portugueses, mas hoje não foi possível", concluiu.

Portugal foi para o intervalo a perder por 1-0, graças a um golo de Edinson Cavani, aos sete minutos, mas Pepe ainda igualou para a equipa das 'quinas', aos 55 minutos.

Pouco depois, aos 62, Cavani bisou na partida, com um golo que acabaria por dar o triunfo aos sul-americanos.

Nos quartos de final, o Uruguai vai defrontar na sexta-feira a França, que hoje eliminou a vice-campeã mundial Argentina (4-3).