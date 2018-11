O segundo jogo da final da Taça dos Libertadores em futebol, entre River Plate e Boca Juniors, será disputado entre 08 e 09 de dezembro, em local a definir e com a recomendação que seja fora da Argentina.

“O jogo da segunda mão da final da Libertadores 2018 acontecerá entre 08 e 09 de dezembro, em horas e local a definir pela CONMEBOL [Confederação sul-americana de futebol], com a maior brevidade”, referiu hoje em comunicado o organismo sul-americano.

Na mesma nota, é indicado que as autoridades argentinas investigam os incidentes de sábado, em que o autocarro do Boca Juniors foi atacado por atacado por adeptos do River Plate, e que o jogo não se deverá realizar na Argentina.

“É prudente que o jogo final não se realize no país”, indica a CONMEBOL.

Assim, o organismo explica que será responsável pelas viagens, hospedagem e alimentação até 40 pessoas de cada delegação, e que coordenará com as autoridades as condições de segurança.

Também hoje, a CONMEBOL anunciou ter aberto um inquérito disciplinar contra o River Plate, na sequência dos incidentes antes da segunda mão da final da Taça dos Libertadores, em que adeptos atacaram o autocarro do Boca Juniors.

“A CONMEBOL informa que abriu um processo disciplinar contra o Club Atlético River Plate, face aos incidentes ocorridos em 24 de novembro de 2018, data em que estava previsto realizar-se a segunda mão da Libertadores2018”.

No sábado, na data inicial prevista para a segunda mão, o autocarro que transportava a comitiva do Boca Juniors foi atacado à chegada ao estádio Monumental, do River Plate, resultando em ferimentos em alguns jogadores.

Os adeptos lançaram pedras e gás pimenta, e os futebolistas Pablo Pérez e Gonzalo Lamardo tiveram que ser assistidos no hospital.

O Boca Juniors, que empatou na primeira mão, na ‘La Bombonera’, a 2-2, pretende que o River seja punido pelo ataque e que se aplique o artigo 18 do regulamento disciplinar, que prevê várias penalizações, entre as quais a desqualificação.