O anúncio foi feito pelo presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, durante a cerimónia de abertura e sorteio da Liga NOS e da Liga Pro. Leiria venceu na "corrida" ao Funchal, a outra cidade finalista para receber a "final four" da Taça da Liga.

A cidade da região centro vai assim acolher até 2023 a "final four" da Taça da Liga. A edição de 2020/21 está marcada para decorrer entre os dias 16 e 23 de janeiro.

O presidente da Câmara Municipal de Leiria esteve presente na cerimónia, aproveitando para agradecer "esta oportunidade de receber em Leiria esta competição tão importante no panorama nacional". O facto de várias cidades se terem candidatado para acolher o evento, defendeu Gonçalo Lopes, "é a demonstração clara de que a Liga conseguiu criar uma competição apetecível para as cidades do desporto".

O autarca defendeu ainda que "Leiria é uma cidade que tem todas as condições para receber esta competição e outras, tem um estádio preparado para isso e uma equipa que pensa todos os dias no desporto como fator de desenvolvimento social na sua cidade".

A cerimónia foi marcada pela "passagem do testemunho" entre Alan, ex-jogador do Sporting de Braga, e Helton, ex-jogador do União de Leiria.