A Fiorentina e a Atalanta empataram hoje a três golos, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Itália em futebol, adiando para a segunda mão em Bérgamo a decisão da eliminatória.

A Atalanta entrou forte no jogo e aos 18 minutos já vencia por 2-0, com golos do argentino Alejandro Gomez, aos nove, e do croata Mario Pasalic, mas a Fiorentina restabeleceu o empate no espaço de três minutos, aos 33 e 36, por Frederico Chiesa e por Marco Benassi.

Na segunda parte, a equipa de Bérgamo voltou a adiantar-se no marcador, aos 58 minutos, pelo médio holandês Marten De Roon, mas a vantagem durou até ao minuto 79, momento em que o avançado colombiano Luís Muriel fixou o 3-3 final.

Na outra meia-final disputada na terça-feira, a Lazio empatou sem golos com o AC Milan, no estádio Olímpico de Roma, em jogo da primeira mão, deixando também tudo em aberto para a partida decisiva em Milão.

Os jogos da segunda mão das duas meias-finais que decidirão os dois finalistas estão marcados para o dia 23 de abril.