Numa eliminatória entre duas equipas brasileiras, a formação de Jesus soube gerir a vantagem de 2-0 trazida da primeira mão e, apesar de ter ficado em desvantagem no encontro – golo de Rodrigo, aos 62 minutos -, aproveitou o balanceamento atacante do adversário para num contra-ataque ‘matar’ definitivamente a eliminatória, com um golo de Gabriel Barbosa, antigo jogador do Benfica.

Com o empate, o resultado da eliminatória ficou praticamente decidido, tendo a equipa do Rio de Janeiro segurado a vantagem até final.

Nas meias-finais, o Flamengo vai defrontar outra equipa ‘canarinha’ e também do Rio Grande do Sul, o Grémio.