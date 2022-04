A formação do Rio de Janeiro, vencedora da prova em 2019, sob o comando de Jorge Jesus, ganhou por 2-0 no reduto dos peruanos do Sporting Cristal, enquanto o conjunto paulista perdeu por 2-0 no reduto dos bolivianos do Always Ready.

No Estádio Alberto Gallardo, em Lima, em encontro do Grupo H, a grande figura do ‘Fla’ foi Matheuzinho, que fez a assistência para Bruno Henrique inaugurar o marcador, aos 23 minutos, e marcou ele próprio o segundo, aos 87.

Em encontro do Grupo E, o Corinthians deslocou-se a El Alto e desiludiu, sofrendo um golo em cada parte.

O argentino Marcos Riquelme, logo aos oito minutos, de grande penalidade, e Rodrigo Ramallo, aos 46, marcaram os tentos dos bolivianos, num embate disputado cerca de 4.000 metros acima do nível do mar.

No outro encontro do agrupamento, o Deportivo Cali recebeu e bateu os argentinos do Boca Juniors por 2-0, com tentos de Guillermo Burdisso e do colombino Jhon Vasquez.

O bicampeão em título Palmeiras, de Abel Ferreira, o Independiente del Valle, de Renato Paiva, e o Talleres de Córdoba, de Pedro Caixinha, só entram hoje em ação.

O ‘onze’ de Abel desloca-se ao reduto dos venezuelanos do Deportivo Táchira (Grupo A), o conjunto de Renato Paiva joga no Brasil, com o América Mineiro (D), e a equipa de Pedro Caixinha recebe os chilenos do Universidad Católica (Grupo H).