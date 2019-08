"O [Bruno] Spindel e o [Marcos] Braz [dirigentes do Flamengo] tiveram um contacto com Balotelli. Ele mostrou interesse em jogar no Flamengo, mas não tem nada mais além disso, pelo menos para já", afirmou Rodolfo Landim, à margem da cerimónia de hastear da bandeira do clube, campeão carioca em 2019, na sede da Federação de Futebol de Rio de Janeiro (FERJ), no Estádio do Maracanã.

Balotelli, de 28 anos, está sem clube desde o final da temporada, depois de terminado o contrato com Marselha, agora comandado pelo português André Villas-Boas.

"É um grande jogador, sem dúvida. Mas daí a ele assinar por nós, muita água vai correr sobre a ponte. É verdade que está livre", acrescentou.