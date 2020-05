Segundo o acórdão do TRL, a que a agência Lusa teve hoje acesso, os juízes desembargadores Alda Casimiro, Anabela Cardoso e Cid Geraldo “acordam em deferir o pedido de escusa [afastamento], dispensando o Dr. José Paulo Abrantes Registo de tramitar e proceder ao julgamento” do processo, por estar em causa a equidistância e a imparcialidade do juiz, que manifestou uma atitude “notoriamente jocosa” com Rui Pinto e com a ex-eurodeputada Ana Gomes, que sempre defendeu o criador do Football Leaks.

O juiz (a quem foi distribuído informaticamente o processo) apresentou há pouco mais de um mês um pedido de “escusa de intervir na tramitação e julgamento, por existir suspeita sobre a sua imparcialidade”, depois de surgirem notícias, fotografias e publicações nas redes sociais do magistrado a dar conta da sua ligação afetiva ao Benfica.

No pedido de escusa, embora refira que têm sido reveladas fotografias e publicações nas redes sociais, suscetíveis de gerar desconfiança de que pode prejudicar os arguidos (Rui Pinto e o advogado Aníbal Pinto), o TRL vinca que o juiz “não especificou em concreto que fotografias e publicações estariam sob os holofotes da opinião pública”, frisando que tais elementos foram trazidos aos autos pela defesa de Rui Pinto no pedido de recusa (de afastamento do juiz), apresentado após conhecimento do pedido de escusa.

Os desembargadores não colocam em dúvida que o processo tenha sido “intencionalmente atribuído/distribuído” ao juiz Paulo Registo, mas ressalvam que “merecem uma análise mais detalhada as informações veiculadas na comunicação social e também nas redes sociais” de que o magistrado mantém ligações ao Benfica, “com revelação pública de diversas fotografias e também de publicações nas redes sociais”, geradoras de desconfiança de que pode prejudicar os arguidos.